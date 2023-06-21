Путину прочли стих о «суках» и летчиках-героях: кому посвящены строки Президент рассказал о задачах офицерского корпуса и выслушал стихи

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Встреча президента РФ Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений

Президент Владимир Путин провел в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца традиционную встречу с лучшими выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Российский лидер рассказал о положении дел в оборонной сфере и дал напутствие. Часть мероприятия была посвящена неофициальному общению офицеров с главой государства. Один из них прочел Путину стихи о «суках» и героях. NEWS.ru рассказывает, какому подвигу посвящены эти строки.

Что Путин сказал выпускникам военных вузов

«По традиции мы чествуем лучших выпускников военных академий и вузов, специальных учебных заведений в Московском Кремле, в Георгиевском зале, где всё напоминает о подвигах и ратной славе многих поколений защитников Отечества. Испокон веков наши офицеры выбирали воинское дело по призванию и по велению сердца, служили Родине верно и преданно, а нравственной основой для них всегда были честь, любовь к Отчизне, чувство ответственности за её судьбу», — сказал президент, приветствуя собравшихся.

Какое будущее ждет российскую армию

Президент рассказал об основных направлениях развития военной сферы. Он отметил, что укрепление армии остается приоритетом для страны, Россия будет и дальше совершенствовать свои вооруженные силы.

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Путин подчеркнул, что Россия продолжит развитие ядерной триады, позволяющей обеспечивать глобальный баланс сил в мире. По словам президента, уже около половины частей РВСН оснащены комплексами «Ярс». И скоро на боевое дежурство поступит комплекс «Сармат» с новой тяжелой ракетой.

«Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил. Это выражение результатов колоссального многолетнего труда наших предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов», — отметил Путин.

Глава государства также отметил, что в стране будет продолжено создание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и систем ПВО. Кроме того, он пообещал, что власти будут форсировать поставки в войска ударных беспилотников.

«Продолжится совершенствование и производство систем контрбатарейной борьбы, а также поставка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск. Необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны», — подчеркнул Путин.

Фото: kremlin.ru Встреча президента РФ Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений

Какое напутствие Путин дал офицерам-выпускникам

Президент отметил сложность и многообразие задач, стоящих сейчас перед офицерским корпусом российских силовых ведомств.

«Сегодня нашей армии и флоту нужно и развиваться, и решать боевые задачи. Это предъявляет особые требования к офицерскому корпусу. В ближайшее время вам предстоит возглавить войсковые подразделения и управленческие армейские структуры. На ваши плечи ляжет огромная ответственность. От вас потребуются полная самоотдача, энергия, принципиальность и настойчивость, мужество, решимость и готовность вести за собой боевых товарищей», — заявил он.

Он также отметил, что уважение в воинских коллективах завоевывается не только командирским мастерством, но и личным примером, заботой о подчиненных. По словам главы государства, офицерский авторитет без этого просто немыслим.

Президент подчеркнул, что задачи, связанные с проведением специальной военной операции на Украине, касаются не только представителей армии и флота, но и служащих ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС, ФСО, Следственного комитета и ФСИН. «Сегодня следователи, полицейские, сотрудники спецслужб выявляют и пресекают преступления неонацистов и карателей, восстанавливают в новых регионах России законность и порядок», — сказал Путин.

В заключение глава государства сказал: «И из сегодняшних событий, и из истории нашей страны мы знаем: смелости, храбрости, мужества и героизма нашей армии, нашим солдатам и офицерам, бойцам России не занимать. Поздравляю вас с окончанием учебы. С богом!»

Министр обороны России Сергей Шойгу в своей поздравительной речи отметил необходимость внедрения опыта специальной военной операции в процесс обучения и подготовки войск. И подчеркнул, что российские офицеры должны быть первыми во всем.

«От вас потребуется высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность, — сказал Шойгу. — Вам доверено обучение и воспитание личного состава. Смело внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции. Будьте предельно внимательны к подчиненным и берегите их. Всегда помните: вы — офицеры, и ваш долг — быть первыми во всем».

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений

Какие стихи прочитали президенту и кому они посвящены

Выпускник одного из военных вузов подполковник Илья Мельников подарил Владимиру Путину «счастливые», как он охарактеризовал их, наручные часы. Также офицер прочитал главе государства стихотворение о героизме и боевой работе военных летчиков-бомбардировщиков, которые на военном сленге называются «бомбёры».

«Когда внизу под градом пуль сражается пехота,

На выручку всегда летят они.

Бомбить врага — бомбёрская работа.

Попробуй тут, сверни!»

В концовке стихотворения звучит цитата: «Встречайте, суки, папу!» Мельников отметил, что это последние слова Героя Российской Федерации подполковника Александра Сергеевича Антонова. «Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», — сказал молодой офицер.

«Когда огонь зениток встретил залпом,

Когда подбит и кровь течет с лица,

Ну что ж, встречайте, суки, папу!

Бомбёр работу будет делать до конца».

Александр Антонов совершил подвиг вместе со штурманом Владимиром Никишиным. Они повторили героический поступок Николая Гастелло и направили подбитый самолет с грузом бомб на колонну вражеской техники. Это произошло 2 декабря 2022 года во время упорных боев за Артемовск.

ВСУ тогда смогли сосредоточить для контрудара сильный «кулак» из бронетехники с десантом пехоты. Экипаж Антонова и Никишина на фронтовом бомбардировщике Су-24М из состава авиагруппы ЧВК «Вагнер» получил задание предотвратить удар врага. И выполнил его ценой своих жизней.

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