Путина выбрали — и SHAMAN теперь не нужен?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Началось все с того, что заявленный в пяти номинациях на соискание премии «Виктория» популярный певец SHAMAN не получил ни одной награды. Возможно, это был пиар-ход устроителей церемонии, которые просто сыграли на популярности певца. Дальше, к разочарованию публики, Ярослав Дронов не появился на митинг-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Что же получается? Неужели SHAMAN добросовестно отработал по патриотической повестке и больше не нужен?

Поклонники, оппоненты и покровители

Чтобы подтвердить или опровергнуть это парадоксальное умозаключение, надо разобраться в феномене самого Ярослава Дронова и отношении общества к его таланту, образу, репертуару. Под обществом я подразумеваю не только фанатов, но и оппонентов, а также покровителей. Наличие последних не доказано, однако почему бы не допустить хотя бы неформальную поддержку творчества певца отдельными представителями власти? Кстати, именно на особое отношение к артисту в Кремле делают упор завистники и недоброжелатели SHAMAN.

Что ж, давайте для ясности так и разделим общество на три основные группы, основываясь на отношении к певцу: поклонники, оппоненты и покровители.

Вернемся к музыкальной премии «Виктория»

Для начала назову несколько лауреатов «Виктории»: Филипп Киркоров, Дима Билан, Анна Асти. Группы «Руки Вверх!» и «Моральный кодекс» победили в отдельных номинациях. Леонид Агутин взял верх в номинации «Концерт года». Тот самый Агутин, который совсем недавно якобы не желал делить одну сцену с SHAMAN. Среди гостей замечены Лолита Милявская и Александр Ревва.

Складывается впечатление, что здесь мы имеем дело с музыкальной тусовкой, состоящей как раз из творческих и идейных оппонентов SHAMAN.

Так что судить об общественной значимости творчества певца на основании итогов этой музыкальной премии, думаю, просто нелепо.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выступление Димы Билана на премии «Виктория»

О SHAMAN не забыли

Неучастие Ярослава Дронова в митинг-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией может показаться необъяснимым лишь тому, кто плохо знаком с графиком выступлений певца — а они расписаны до марта 2025 года. Замечу, что в некоторых городах певец дает по 2-3 представления. Сверхзагруженность артиста — это одна из причин того, что поклонники не увидели выступления певца на Красной площади.

Популярность SHAMAN ко многому обязывает. Она не дает ему права готовиться к выступлениям вполсилы. Инструменты, аппаратура, декорации, звук — все должно быть идеальным в его гастрольных турах.

Важно, что SHAMAN поет только вживую. Представим, что он простужается на открытой сцене в Москве и дальше ломается весь график: отмена концертов, сдача билетов. Музыканты, организаторы, технический персонал остаются без работы. Думаю, решение сосредоточиться на гастролях было не спонтанным, а продуманным и обоснованным.

Фото: Kremlin.ru Концерт по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Кому достанется корона

Кстати, завершится тур спустя год, 9 марта 2025-го, в Москве, на площадке, где совсем недавно SHAMAN трижды собирал полные залы. Тем более что помимо репертуара, яркой внешности, таланта, наконец, есть еще один фактор феноменального успеха Ярослава Дронова, который не все хотят признавать. Это фактор усталости от гламурной эстрадной тусовки, жирующей так, как будто на дворе 1990-е. SHAMAN стал как бы антиподом этой богемы.

Но так просто никто свое место под солнцем сдавать не собирается. Кому в итоге достанется корона народной любви, решать не жюри. А зрителям, то есть нам с вами.

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