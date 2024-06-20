Мать убитой трехлетки оказалась в СИЗО: трое детей просят Путина о помощи

Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

Президент России Владимир Путин

Трое детей подозреваемой в убийстве дочери жительницы Адыгейска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они попросили выпустить мать из СИЗО. NEWS.ru рассказывает, почему женщина оказалась за решеткой.

«Мама меня не обижала»

Дети арестованной женщины из Адыгейска обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить их мать, задержанную по обвинению в убийстве трехлетней дочери.

«Хотим попросить, чтобы нашу маму отпустили. Чтобы она была с нами. Потому что без нее нам очень сложно. <...> Я хочу быть с мамой, моя мама меня не обижала. <...> Мама нас любит и Аминку (младшая дочь. — NEWS.ru) любила. Я видел по телевизору, что они говорили всякие гадости про нашу маму, это вранье», — говорят дети в кадре.

Адвокат подозреваемой Андрей Таран в комментарии aif.ru отметил, что специально брал у бабушки троих детей разрешение на публикацию видеоролика. Он считает важным учитывать мнение детей в вопросах заключения родителя под стражу.

«Видеозапись сделали дети и прислали мне. После этого я поехал к их бабушке — маме Заиры А. Мариет М., которая сейчас является временным опекуном детей, и взял согласие на публикацию видео. Оставить детей без внимания я не решился. Если они хотят, то имеют право высказывать свое мнение», — сказал Таран.

«Я повторяла, что мне сказали»

17 июня женщина отправилась под арест следом за своим супругом. На суде она утверждала, что не причастна к убийству.

«Мы отвезли ее в больницу. В реанимации она 10 минут пролежала. Врач вышел, сказал, что она скончалась. Что с ней произошло, я не знала. По пути в больницу муж сказал, что она упала с лестницы, мол, будем так говорить. Я тогда была в шоке и не понимала ничего. Что мне сказали, то я и повторяла. Как на самом деле было, я узнала от следователей», — цитирует слова подозреваемой 93.RU.

Забил ложкой для обуви

Хотя соседи и знакомые семьи свидетельствовали, что и мать семейства проявляла агрессию к девочке и другим детям, изначально фигурантом дела стал только отец.

«Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщали в Следкоме.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети было опубликовано фото убитой девочки. Ее тело было покрыто синяками, на коже были видны ожоги. Врачам родители рассказали, что дочка упала с лестницы, поэтому вся с ног до головы покрыта синяками. Следствие считает, что отец забил дочь, используя для убийства в том числе ложку для обуви и кабель от телевизора.

Отказались на три года

Убитая девочка только последние три месяца жила с родными родителями. После рождения ребенка ее отдали в детский дом из-за проблем со здоровьем, но не отказались от родительских прав. Три года девочка жила с воспитателями и другими детьми, от которых отказались родители. Лишь весной 2024 года отец настоял, чтобы дочь появилась в семье.

Известно, что подозреваемому другие три ребенка жены не были родными, а погибшая была рождена в браке с супругой.

Совращала старших братьев

После похорон мать рассказала в интервью местному изданию, что девочка пришла в семью с дурной привычкой — кто-то в детдоме научил ее играть с гениталиями. Мать призналась, что ее супруг бил девочку, но пояснила, что причиной было именно развратное поведение ребенка по отношению к старшим братьям. С ее слов, девочка постоянно появлялась перед домочадцами с рукой в трусах и просила их о близости.

«Она подходила к моему ребенку и говорила: „Поцелуй меня в писю“. И предлагала в ответ моему сыну: „Давай я тебе поцелую писю“. Это она все говорила. Отец начал ее бить, чтобы воспитать ее, убрать эту привычку. Ему было стыдно, что трое детей видят это. Он думал, что ее поведение повлияет на остальных детей», — рассказывала Заира.

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