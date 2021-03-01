Путин заявил об эффективности вакцин РФ от новых штаммов коронавируса

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Российские вакцины эффективно борются с новыми штаммами коронавируса, «которые так пугают Европу и мир», заявил президент РФ Владимир Путин.

Как писал NEWS.ru, вакцина «Спутник V», разработанная в РФ, демонстрирует высокую эффективность против выявленных генетических вариантов SARS-CoV-2, в том числе британского и южноафриканского штаммов, рассказал замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов. По его словам, повторное введение препарата влияет на её качества. Эксперт связывает это с тем, что антитела, позволяющие организму распознавать аденовирусы, выступающие в вакцине носителями части генетического кода SARS-CoV-2, пропадают с 56-х суток после прививки. Сохранение этих антител в течение более длительного периода в теории может привести к снижению эффективности вакцины при её повторном введении. Он добавил, что векторные вакцины «подходят для ревакцинации лучше препаратов, созданных на других платформах».

К настоящему моменту в РФ нет коронавируса, который бы принципиально отличался по набору мутаций от тех, что ранее были обнаружены в мире. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. Специалист подчеркнул, что в РФ тщательно следят за распространением новых разновидностей COVID-19. Но пока абсолютное большинство мутаций, зарегистрированных в стране, носят нейтральный характер.