Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России и других странах

https://static.news.ru/photo/b7415038-9155-11eb-b057-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России сейчас гораздо лучше, чем во многих других странах. С таким заявлением в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям выступил президент РФ Владимир Путин.

С учётом эпидемиологических ограничений путешествия по родной стране, а у нас, слава богу, ситуация на данный момент времени, во всяком случае на данный момент, гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, поэтому да и посмотреть у нас есть что, поэтому совмещение нескольких факторов, оно, конечно, очень важно, — цитирует РИА Новости российского лидера.

Так Путин прокомментировал доклад главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая отметила, что развитие отрасли гостеприимства позволяет открывать россиянам разные уголки страны.

Как сообщал NEWS.ru, заместитель главы Минздрава России Татьяна Семёнова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом в России могут свидетельствовать о возможном начале третьей волны коронавируса.

В то же время известный вирусолог Алексей Аграновский отмечал, что третья волна пандемии не приведёт к всплеску заболеваемости. Причина этого, по его словам, заключается в том, что гораздо больше людей, чем прежде, приобрели иммунитет.