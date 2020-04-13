Путин заявил о возможном подключении Минобороны к борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fd6e524a-7d88-11ea-8674-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что не исключает задействование Минобороны в борьбе с коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь ввиду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и здесь, — отметил российский лидер.

На сегодняшний день в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. Из них 11 513 тысяч заражённых — в Москве. От заболевания выздоровели 1470 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обсудить с Минобороны влияние эпидемии коронавируса на начало весеннего призыва в армию.