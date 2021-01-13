Путин заявил о важности усиленного внимания к развитию транспорта

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Внимание к развитию транспортной инфраструктуры в России необходимо усилить, сообщил президент Владимир Путин.

В целом мы должны уделить больше внимания в самое ближайшее время развитию инфраструктуры вообще, имея в виду не только дорожное строительство, но и железнодорожное строительство, развитие трубопроводного транспорта, транспорта вообще, — подчеркнул он.

Как отметил глава государства, недавно рассматривался вопрос пространственного развития страны, связанности различных регионов. По его словам, необходимо объединить данную задачу с развитием реального сектора экономики, опираясь на современные тенденции в развитии мировой и отечественной экономики.

Как писал NEWS.ru, 13 января российский лидер проводит совещание с членами российского правительства, в ходе которого планируется обсудить планы дорожного строительства на 2021–2023 годы. С докладами на соответствующую тему выступят зампредседателя правительства Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.