Путин заявил о сохраняющейся угрозе коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/9a10a25a-ca83-11ea-bb7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стране пока удаётся с минимальными потерями преодолевать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, однако угроза сохраняется.

В целом, как я говорил, нам пока удаётся проходить, эту тяжелую страницу переворачивать с минимальными потерями. Но они всё-таки есть, и угроза пока сохраняется, — сказал Путин во время общения с работниками судостроительного предприятия «Залив» в Керчи.

Он также подчеркнул, что в других странах наблюдается вспышка эпидемии. Кроме того, Россия, по словам президента, самая большая европейская страна по количеству граждан.

1,5% от численности населения. Количество заболевших снижается, а количество тех, кто поправился, возрастает. И тех, кто поправился, уже значительно больше, чем тех, кто заболел, — подчеркнул президент.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что в России уровень смертности от коронавирусной инфекции нового типа на порядок ниже, чем во многих других развитых странах.