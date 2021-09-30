Путин заявил о работе по переходу к низкоуглеродной экономике в России

Работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике ведется в России, сообщил президент страны Владимир Путин во время пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ. Он проходит в онлайн-формате, передаёт ТАСС.

Наши страны решают ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики, — сказал глава государства.

Он отметил, что это требует объединения усилий и федеральных, и региональных властей. Путин также напомнил, что в России принят федеральный закон, устанавливающий базовые механизмы климатического регулирования, разрабатывается дорожная карта декарбонизации экономики.

По словам президента, стимулируется власть, бизнес на местах увеличивает долю низкоуглеродной энергетики, активнее внедряет технологии, снижающие углеродный след в промышленности, повышается энергоэффективность в ЖКХ.

Путин добавил, что в российских регионах многое делается для снижения уровня загрязнения атмосферы при производстве и транспортировке природного топлива. В сфере нефтедобычи внедряются современные и эффективные системы улавливания попутного газа.

Ранее сообщалось, что в России имеется своя сильная школа газовых турбин, которая надолго обеспечит экономику страны двигателями на углеводородном топливе. То есть развитие отечественной нефтепереработки, машиностроения и других отраслей может быть осуществлено без участия западных технологий зелёной энергетики, которые стоят огромных денег. Если страна решится на это, то её могут ждать проблемы. Об этом заявил кандидат технических наук Андрей Злобин.