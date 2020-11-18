Путин заявил о непростой ситуации с коронавирусом в РФ

Ситуация с коронавирусом на территории России складывается непросто, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.
К сожалению, ситуация у нас складывается непросто, поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее, — сказал он.
Политик отметил, что проблема COVID-19 всегда будет так или иначе оставаться в поле зрения.
Совещание проходит в формате видеоконференции. Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что встреча главы государства с кабмином — «важная встреча с одной чрезвычайно важной темой».
За последние сутки в России зафиксировано 20,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших приближается к 2 млн.
Жертвами инфекции с начала пандемии стали 34,3 тысячи россиян. Из них 456 умерли за последние 24 часа.
Ранее NEWS.ru писал, что главврач одного из медцентров Евгений Тимаков спрогнозировал стабилизацию в России ситуации с COVID-19 через месяц-полтора. По его словам, в столице уже наблюдается перелом. Он предположил, что к концу февраля 2021 года число выявляемых случаев заражения снизится до 5–7 тысяч в сутки.