Путин заявил, что в РФ уровень безработицы вырос из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/aa5aa7b4-025f-11eb-a3a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами кабинета министров высказался на тему безработицы. Глава государства сказал, что её уровень вырос на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Путин выразил уверенность в том, что страна сможет справиться со сложившейся ситуацией, но для этого необходима напряжённая работа по каждому сегменту программы обеспечения занятости.

Главной темой разговора президента с кабмином стала реализация механизма социального контракта как инструмента борьбы с бедностью. По словам Путина, он не случайно попросил членов правительства обсудить именно эту тему. Как подчеркнул глава государства, из-за пандемии уровень безработицы в стране вырос на 1,7%. Президент уверил, что Россия справится с этой проблемой, а у правительства уже есть планы по преодолению указанных трудностей.

Путин подчеркнул, что для этого необходимо работать по каждому сегменту программы по обеспечению занятости. Во время совещания глава Минтруда Антон Котяков рассказал о положительном примере работы по социальному контракту, один из участников которого был самозанятым. Как заявил президент, результат имеет значение, однако указанная достигнутая цель не является конечной. В качестве финального результата российский лидер обозначил обеспечение людей возможностью зарабатывать деньги и кормить семьи.

Чрезвычайно важная вещь, на этом просто нельзя останавливаться. И если человек зарегистрировался, а работать не может по каким-то причинам и деньги не может зарабатывать для семьи, тогда это не результат. Понимаю, что здесь свои особенности есть, но нельзя подходить к этим вопросам формально, — цитирует Путина РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент на совещании поддержал инициативу, согласно которой «коронавирусные» выплаты медицинским специалистам будут продлены до 1 января.

С начала ноября доплаты докторам и другим сотрудникам больниц, работавшим с пациентами с COVID-19, станут начислять по факту за отработанные смены.