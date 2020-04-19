Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ находится под полным контролем

https://static.news.ru/photo/3b0493fe-8206-11ea-8e99-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа на территории России находится под полным контролем. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, все уровни власти в области борьбы с распространением COVID-19 работают ответственно, ритмично и организованно.

Как отметил президент, власть страны ввела ряд ограничений в связи с пандемией. Все они, подчеркнул российский лидер, необходимы для борьбы с распространением коронавируса.

Также Путин отметил, что РФ анализирует опыт других стран по противодействию инфекции. Россия видит возможные риски, имеет чёткое понимание о происходящем и работает на опережение.

Ситуация находится под полным контролем. Россия достойно пройдёт через посланные испытания, никаких сомнений в этом нет, — передаёт слова Путина сайт Кремля.

Глава государства подчеркнул, что страна обладает необходимыми ресурсами и резервами для защиты людей и поддержки экономики в условиях пандемии.

По информации на 19 апреля, в России выявлено 36 793 случая заболевания, из них 4785 — за последние сутки. 3057 человек выздоровели, 313 скончались. В Москве 20 754 заболевших, 1679 пациентов выздоровели, 148 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин поручил правительству сформировать достаточное количество коек для оказания помощи больным коронавирусом. Это поручение предписано выполнить до 22 апреля с учётом прогнозов по возможному числу заражённых.