Путин заявил, что Россия достойно встретила проблему пандемии

https://static.news.ru/photo/10a67a12-4049-11eb-bfd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия встретила проблему пандемии коронавируса достойно и отчасти лучшего других стран, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

По его словам, падение ВВП в России составляет 3,6%, что меньше всех ведущих государств Европы и США. Кроме того, на 1,8% увеличилось производство в агросекторе России, по итогам года может быть рост до 2%.

Путин также сообщил, что безработица в стране выросла до 6,3%,. При этом он отметил, что меры поддержки экономики напрямую связаны с сохранением рабочих мест. Президент выразил надежду, что в 2021 РФ сможет выйти на докоронавирусные показатели.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-конференция российского лидера может продлиться до четырёх часов. Из-за пандемии формат большой пресс-конференции совмещён с элементами прямой-линии.

Общение главы государства с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.