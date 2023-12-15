Путин заявил, что Россия будет развивать железнодорожную отрасль Путин: РФ будет повышать качество и скорость перевозок в железнодорожной отрасли

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Россия будет и дальше укреплять железнодорожную отрасль, надо думать о повышении скорости перевозок, качестве и удобстве для пассажиров, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

Безусловно, мы и дальше будем укреплять железнодорожную отрасль, повышать провозную способность магистралей. И, безусловно, надо думать, надо решать вопрос о повышении скорости перевозок, качества, удобства обслуживания пассажиров и перевозки грузов — все это в числе наших задач, — сказал Путин.

В ходе выступления он также обратил внимание, что противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона железнодорожной сети России. Говоря об этом, глава государства призвал всех работников отрасли проявлять должную бдительность. Президент обратил внимание, что в отношении восточной части российских железных дорог употребляется практически военная терминология, слово «полигоны». По его словам, это неслучайно.

Выступая на том же форуме, Путин рассказал о планах довести в перспективе высокоскоростные железнодорожные магистрали до Луганска и Донецка. Он отметил, что в целом они пройдут по территории, где проживает 80% граждан России.