Правда пробьёт себе дорогу через взаимную симпатию людей, несмотря на притеснения со стороны Запада, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это произойдёт благодаря культурным ценностям. В качестве доказательства своих слов глава государства привёл поступок уличного итальянского художника Йорита, нарисовавшего портрет писателя Фёдора Достоевского на стене одного из училищ в пригороде Неаполя, пишет РИА Новости.

Многие знают, видели, как уличный художник недавно нарисовал на доме портрет ныне обвинённого и обвиняемого на Западе русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского. Это даёт надежду, что через взаимную симпатию людей, через культуру, которая связывает и объединяет, правда пробьёт себе дорогу, — сказал он на встрече с лауреатами президентских премий в области литературы, искусства и культуры.

Российский лидер ранее заявил, что в Голливуде раз за разом выходят фильмы, в которых единственными победителями нацизма являются США. При этом решающий вклад Красной армии в победу над нацистами просто отменяется. Он отметил, что Япония умалчивает информацию о виновных в применении атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что Вашингтон присваивает себе главные заслуги в победе над нацизмом во Второй мировой войне. Однако Соединённые Штаты Америки за годы ВОВ потеряли столько солдат, сколько захоронено советских бойцов на одном лишь мемориальном Пискарёвском кладбище в Петербурге.