Путин заявил, что ФСБ удаётся купировать угрозы с территории Сирии

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Российские органы, в том числе Федеральная служба безопасности, успешно справляются с предотвращением угроз, которые поступают с сирийской территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Всё, что удаётся купировать нашим органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности, имеет, вот так скажем, сирийское происхождение. Или не сирийское, а угроза, повторю, исходит именно с этих территорий, да, — сказал он в интервью для фильма «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» на канале «Россия 1».

Президент подчеркнул, что Россия правильно поступила, направив военных в Сирию, которые прежде всего защищали её интересы. Президент отметил их высокий профессионализм, мужество и героизм.

Отправной точкой вооружённого конфликта в Сирии стал 2011 год. В конце 2017 года удалось одержать победу над запрещённой в РФ террористической группировкой «Исламское государство» как на сирийской территории, так и в Ираке. Однако зачистки от боевиков в отдельных районах страны продолжаются до сих пор. При этом на первом плане в Сирии сейчас политическое урегулирование и возвращение беженцев.

Российский президент совершил визит в Дамаск 7 января 2020 года. В командном пункте ВС РФ он провёл переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. После этого Путин проехал по столице Сирии и посетил православный храм и мечеть.

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что организация этой поездки президента могла бы стать хорошим учебным пособием для спецслужб и «триллером похлеще голливудского», передавал NEWS.ru.