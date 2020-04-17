Путин заявил о необходимости резервов для ответа на любой вызов

https://static.news.ru/photo/a93447ea-80b0-11ea-a5b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ, что необходимы резервы на любой вызов.

Он отметил, что даже если все создаваемые сейчас дополнительные ресурсы не потребуются в полном объёме, они должны быть. Резервы необходимы, чтобы ответить на любой вызов и сценарий на территории страны.

Береженого Бог бережёт, — цитирует Путина РИА Новости.

17 апреля в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. При этом всего за сутки число заразившихся увеличилось на 4070 человек. Поправились 2590 пациентов..

Как писал NEWS.ru, государство дополнительно выделит средства на поддержку малого бизнеса, основных отраслей экономики и обеспечение устойчивости региональных бюджетов.