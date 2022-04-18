Путин заявил, что число безработных в России по-прежнему на низком уровне

Число зарегистрированных безработных граждан в России находится на достаточно низком уровне, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передаёт ТАСС. По словам главы государства, основным пунктом для обеспечения реального роста дохода россиян является «создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, усиление экономической динамики, развитие промышленности и других отраслей».

Об этом можно судить в том числе по такому индикатору, как выработка электроэнергии. Это хороший показатель, который говорит о динамике в экономике. На достаточно низком уровне находится и количество официально зарегистрированных безработных, — сказал президент.

Путин добавил, что в стране необходимо продолжать следить за ситуацией на рынке труда на постоянной основе, а также вовремя принимать решения для стабильной, уверенной работы бизнеса и предпринимателей. Он отметил, что правительству и ЦБ «до сих пор это удавалось».

В ходе совещания президент заявил, что санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась. По словам главы государства, расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране не удалось.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 200 тысяч сотрудников иностранных компаний могут лишиться работы в столице. Причиной стали уход или приостановка деятельности ряда зарубежных предприятий. В связи со сложившейся ситуацией правительство Москвы создаёт программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения