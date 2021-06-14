Путин заявил, что четыре авианосца Китая не угрожают России

Президент РФ Владимир Путин не считает, что Китай угрожает России, об этом он заявил в интервью NBC.
Внимание Путина обратили на то, что Китай работает уже над четвёртым авианосцем. В связи с этим президенту России был задан вопрос, почему РФ не выступает против милитаризации КНР, как она делает это в отношении стран НАТО.
То, что четыре авианосца, — это правильно, потому что один должен быть на обслуживании, один — на боевом дежурстве, один должен проходить ремонт и так далее. Ничего здесь избыточного для Китая нет, — ответил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что Китай — дружественная страна, которая не объявляет Россию врагом, как это сделали Соединённые Штаты.
Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу, — отметил президент России.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин считает учения НАТО вблизи российских границ организованными на рутинной основе. Он упомянул при этом учения США на Аляске.