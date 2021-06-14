Путин заявил, что четыре авианосца Китая не угрожают России

https://static.news.ru/photo/8c9a80b2-cd1d-11eb-ba09-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин не считает, что Китай угрожает России, об этом он заявил в интервью NBC.

Внимание Путина обратили на то, что Китай работает уже над четвёртым авианосцем. В связи с этим президенту России был задан вопрос, почему РФ не выступает против милитаризации КНР, как она делает это в отношении стран НАТО.

То, что четыре авианосца, — это правильно, потому что один должен быть на обслуживании, один — на боевом дежурстве, один должен проходить ремонт и так далее. Ничего здесь избыточного для Китая нет, — ответил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Китай — дружественная страна, которая не объявляет Россию врагом, как это сделали Соединённые Штаты.

Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу, — отметил президент России.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин считает учения НАТО вблизи российских границ организованными на рутинной основе. Он упомянул при этом учения США на Аляске.