Путин запретил изымать домашних животных за долги

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Закон о запрете изымать домашних животных за долги подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в Гражданский процессуальный кодекс.

Закон предполагает включение в перечень имущества, которое запрещается изымать за долги, домашних животных, которые определены федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Аналогичная мера уже принята в отношении сельскохозяйственных животных. За долги запрещено изымать племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц, пчел, а также корма, необходимые для их содержания. Теперь пришла очередь кошек, собак и других домашних питомцев.

Также в 2918 году был принят закон об ответственном обращении с животными, который установил, что животное — не вещь, а живое существо, которое испытывает эмоции, включая боль и страдания. При изъятии животных соответствующие органы чаще всего не обладают необходимыми условиями их содержания, питомцы могут погибнуть. Если подобное случится, сотруднику такой организации может грозить до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Ранее стало известно о том, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают наделить регионы полномочиями определять, сколько кошек или собак жители могут иметь в своих домах и квартирах. Соответствующую поправку парламентарии разрабатывают в закон «Об ответственном обращении с животными».