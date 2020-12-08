Путин заменил штрафы для НКО предупреждением

https://static.news.ru/photo/c5f6232e-3949-11eb-93fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf Poller/imageBROKER.com/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который заменяет административные штрафы для НКО предупреждением, если правонарушение было совершено впервые. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Изменить штраф на предупреждение будет нельзя, если НКО публично призывала к совершению экстремистской или террористической деятельности, занималась пропагандой нацистской символики, а также не представила сведения, выполняя функции иностранного агента.

Принятие закона позволит обеспечить баланс соблюдения прав и интересов НКО, а также обеспечение безопасности государства и общества, считают в профильном комитете Совфеда по конституционному законодательству.

Госдума рассматривает законопроект о наделении физических лиц и общественных объединений статусом иностранного агента. Он предполагает, что даже простые люди, «участвующие в политической жизни страны», должны будут отчитываться перед органами о своей деятельности. В тонкостях нового законопроекта разбирался NEWS.ru.