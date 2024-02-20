Путин выступит 29 февраля: чего ждать от программной речи президента

Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов/ТАСС

Владимир Путин

Послание президента, которого страна не слышала по объективным причинам два последних года, прозвучит в уникальный день — 29 февраля. Можно, конечно, воспринимать выбор даты как подтверждение особого характера документа. Притом что все президентские послания особые по своей сути. Но, скорее всего, станет не только основой предвыборной программы Владимира Путина, но и отразит основные тенденции развития страны до 2030 года. А учитывая, что действующий президент не примет участия в предвыборных дебатах с другими кандидатами, то тезисы послания, без сомнения, станут материалом для телевизионных дискуссий.

Вспоминая послание-2018

Помните, как оппоненты внутри страны и за ее пределами смеялись над кадрами новых вооружений, которые президент показал в ходе выступления в «Манеже» в 2018 году? Злорадствующий хор кричал, что это просто мультики. И вот на полях СВО «мультики» неожиданно материализовались. Полетели «Кинжалы», которые невозможно перехватить, и другие высокоточные ракеты. А на боевое дежурство ставятся тяжелые стратегические «Сарматы».

Теперь время идти дальше. Поэтому президент, видимо, уделит значительную часть своего выступления необходимости укреплять национальный технологический суверенитет, развивать машиностроение, создавать широкое производство электронных компонентов. Все это, безусловно, сейчас важнейшие задачи.

В этой связи президент может коснуться и проблемы возвращения в актив государства пакетов акций ряда важных предприятий, чьи владельцы не смогли обеспечить эффективную работу. Поэтому интересно, как такую кардинальную проблему интерпретирует сам президент: как временное явление или как решительное возвращение государства в управление стратегическими отраслями.

Фото: kremlin.ru Послание президента Федеральному собранию в 2018 году

Страна как большая семья

Естественно, в послании будет обширный блок, посвященный мерам в области социальной поддержки населения. Ведь государству важно показать: несмотря на СВО и повышение соответствующих расходов, все прежние гарантии будут не только соблюдены, но и расширены.

Тем более что текущий год объявлен Годом семьи, а проблема демографии неизменно в центре внимания. А уж поддержка многодетных становится чуть ли не ведущим трендом. Тем более что никаких репрессивных мер типа запретов абортов приниматься не будет.

Отдельная тема — забота о прошедших горнило СВО ветеранах. В этом плане сделано уже немало: сохранение рабочего места, поступление в вузы, гарантированное квалифицированное лечение для раненых, передовые биопротезы. Но что-то новое, без сомнения, прозвучит и в послании.

Да и уже озвученная президентом мысль о суверенитете в области медицины и здравоохранения, необходимости заранее быть готовыми к любым вспыхивающим в мире эпидемиям также относится к построению и укреплению социального государства. Видимо, свое место в послании займут и меры по поддержке врачей.

Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов/ТАСС Послание президента Федеральному собранию

Нам нужна одна победа

Но, конечно, главной идеей послания будет победа. Победа над военными силами 50 государств, ставившими своей целью уничтожение и расчленение государства Российского. Победа над навязывавшимися нам стереотипами социального постмодернизма с «гендерным разнообразием», трансгендерными вечеринками, массовыми шествиями извращенцев.

У России есть все более популярный в мире тренд на сохранение традиционных устоев, прочной семьи с папой и мамой, уважение принципов, заложенных во всех религиях, с их милосердием, уважением к труду, ответственностью.

Здоровый консерватизм, которому президент, видимо, уделит внимание, становится не просто основой нашего общества. Но особой гранью восприятия России в мире, несмотря на все попытки коллективного Запада ее демонизировать.

Ну и, конечно, президент в очередной раз подчеркнет нашу готовность к переговорам по конфликту на Украине на условиях, которые Россия сформулирует. А наши условия просты: превращение Украины, остающейся нашей зоной безопасности, в нейтральное, денацифицированное государство.

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