Путин вышел на лёд в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

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Шведская академия раскрыла список номинантов на Нобелевскую премию, которых обошёл Солженицын в 1970 году. Списки номинантов обычно держатся в секрете 50 лет.

В тот год в седьмой раз на премию был выдвинут и Владимир Набоков. Однако дальнейшего обсуждения его кандидатуры не последовало. Предложение было отклонено ранее, — коротко пояснил комитет. Среди имён...