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Путин вышел на лёд в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

17:46, 10 мая 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Скриншот с видео/kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин традиционно вышел на лёд под 11-м номером в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в Сочи.

Перед началом игры президент принял участие в церемонии награждения. Он, в частности, вручил хоккеисту Павлу Буре орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В матче традиционно участвуют легенды отечественного хоккея. Обычно игры проходят в рамках Ночной хоккейной лиги (НХЛ) с участием ветеранов отечественного хоккея, представителей российского руководства, глав регионов и крупных бизнесменов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл встречу с главой Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем. Разговор состоялся в Сочи в резиденции президента России. Путин и Фазель обсудили подготовку к чемпионату мира по хоккею в Санкт-Петербурге, а также мировое первенство среди молодёжных команд, которое должно пройти в Новосибирске и Омске.

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