Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Канцелярии президента

https://static.news.ru/photo/ea0c4b9c-0408-11eb-8194-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму сыновьям ушедшего из жизни Александра Голублева, который руководил президентской Канцелярией. Послание опубликовано на сайте Кремля.

Президент в телеграмме выразил поддержку Олегу Голублеву и Артёму Голублеву и соболезнования в связи с кончиной их отца.

Глубокие соболезнования и искренние слова сочувствия и поддержки примите в связи с кончиной вашего отца — Александра Михайловича Голублева. Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком. Высокие профессиональные и личные качества, безграничная преданность делу снискали ему заслуженный авторитет и неизменно были востребованы на самых ответственных направлениях государственной службы, — сказано в телеграмме.

По словам российского лидера, светлая память об Александре Голублеве навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег.

Должность главы Канцелярии президента Российской Федерации Голублев занимал с 19 апреля 2014 года.

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