Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Северной Македонии

Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровски в связи с гибелью граждан страны в смертельном ДТП в Болгарии, сообщается на сайте Кремля. Глава государства также передал слова сочувствия и поддержки родным погибших.

Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии, — говорится в тексте телеграммы.

В телеграмме президент просит передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в аварии. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

ДТП с туристическим автобусом в Болгарии произошло ночью 23 ноября. Автобус, направлявшийся из Турции в Северную Македонию, попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии. По информации телеканала NOVA, инцидент произошёл около 03:00 (04:00 мск). Семерых выживших доставили в местную больницу, их состояние оценивается как стабильное. Жертвами аварии стали 46 человек, включая 12 детей. Всего в момент аварии в автобусе находились 53 человека.

Один из выживших в аварии с автобусом в Болгарии рассказал премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву, что перед ДТП слышал сильный взрыв. Сразу после этого мужчине и шестерым другим пассажирам удалось выскочить через окна.

Как сообщили NEWS.ru в посольстве РФ в Северной Македонии, данных о погибших или пострадавших россиянах в ДТП со сгоревшим автобусом на трассе в Болгарии пока нет.