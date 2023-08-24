Путин встретился с экипажем танка, разгромившего колонну ВСУ: фото героев Глава государства поздравил военных с госнаградами

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Экипаж танка «Алеша» во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

Президент РФ Владимир Путин встретился с экипажем танка «Алеша», который преградил путь бронетехнике ВСУ на Запорожском направлении. За день до встречи глава государства наградил танкистов званиями Героев России.

«Хочу еще раз вас поздравить с вчерашними госнаградами. Видел, что вы волновались — людей много. И, по-моему, волновались, похоже, больше, чем на поле боя. Но это естественно», — заявил Путин на встрече в Кремле.

Экипаж «Алеши» попал под массированный огонь украинской артиллерии. Видео с кадрами боя танкистов с превосходящими силами противника распространилось в Сети 29 июля. Российские танкисты уничтожили два танка ВСУ и шесть БТР. Кроме того, танкисты еще около 40 минут прикрывали мотострелковые подразделения, а также спасли экипаж другого танка, который был подбит украинскими военными. По данным Минобороны, всего в ходе боя ВСУ потеряли более 100 военных убитыми и ранеными.

Как проходило мероприятие и как выглядят танкисты — в фоторепортаже NEWS.ru.