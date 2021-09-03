Путин вручил награды за отвагу в борьбе с пожарами и паводками

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды десяти участникам ликвидации последствий природных пожаров и паводков из разных регионов страны. Церемония награждения прошла в Благовещенске, куда глава государства прибыл после участия в Восточном экономическом форуме. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Медали «За отвагу» получили четверо сотрудников пожарных служб: Александр захаров из Тюмени, Александр Панов из Челябинской области, Егор Захаров и Борис Кручинин из Якутии.
Двое сотрудников экстренных служб получили медали «За спасение погибавших». Андрей Савватеев из Забайкалья в ибюне участвовал в спасении двоих детей из воды во время паводков, а Евгений Клесников в Амурской области спас женщину из затопленного дома.
Госнаград удостоины члены авиационных и автомобильных групп Андрей Синченко и Владислав Тен из Хабаровского края, а также Семён Пазынич из Якутии.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил государственные награды знаменитым российским деятелям культуры.