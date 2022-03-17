Путин внёс в ГД кандидатуру Набиуллиной для переизбрания на пост главы ЦБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты от партии «Единая Россия» подготовили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, расширяющие ответственность по закону о фейках об использовании Вооружённых сил, а также за их публичную дискредитацию. Как сообщил в Telegram один из авторов поправок Александр Хинштейн, наказание за публичное распространение заведомо ложной информации должно касаться не только российской армии, но и любых государственных органов, действующих за рубежом. Эти поправки могут быть рассмотрены Госдумой уже на следующей неделе.

Все, кто защищают интересы России за её пределами — неважно, носят они погоны или нет — должны быть надёжно защищены от любых провокаций, лжи и «чернухи», — подчеркнул Хинштейн. Закон...