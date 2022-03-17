Путин внёс в ГД кандидатуру Набиуллиной для переизбрания на пост главы ЦБ
Никита Чайка
Никита Чайка
10:08, 18 марта 2022
Эльвира НабиуллинаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму РФ кандидатуру председателя Центрального банка Эльвиру Набиуллину для переизбрания на пост главы ЦБ, об этом сообщили в Telegram-канале Госдумы.
Президент РФ в соответствии с пунктом «г» статьи 83 Конституции РФ внёс в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального Банка Российской Федерации, — говорится в сообщении.