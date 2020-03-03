https://static.news.ru/photo/318f7612-5d18-11ea-af52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин предложил поправку в статью 75 Конституции о том, что индексация пенсий должна производиться не реже одного раза в год. Об этом сообщил РБК.

В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом, — приводит сообщение поправки РБК.

Кроме того, в поправке говорится о том, что величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) не должна быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, сообщал NEWS.ru ранее.