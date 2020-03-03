Президент России Владимир Путин предложил поправку в статью 75 Конституции о том, что индексация пенсий должна производиться не реже одного раза в год. Об этом
В РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом, — приводит сообщение поправки РБК.
Кроме того, в поправке говорится о том, что величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) не должна быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, сообщал NEWS.ru ранее.
Добавьте наши новости в избранные источники