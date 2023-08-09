Путин внес поправки в закон о военном положении в РФ: что это значит

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин сегодня внес в Госдуму проекты поправок в законодательство, касающееся порядка уведомления Совета Европы (СЕ) в случае введения или прекращения в стране военного или чрезвычайного положения. Что это значит для Москвы и почему принято такое решение?

На сайте Кремля сказано, что в случае принятия поправок Россия откажется информировать СЕ о нарушении прав человека при военном или чрезвычайном положении. Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом данной инициативы будет замглавы МИД РФ Александр Грушко. Изменения связаны с прекращением участия Москвы в Совете Европы, откуда она вышла в марте 2022 года.

Военное положение в настоящее время действует в четырех регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Почему Россия вышла из Совета Европы

Совет Европы 25 февраля 2022 года приостановил членство РФ в организации, в которой она была с 1996 года, из-за спецоперации на Украине. В МИД РФ 15 марта заявили, что уведомление о выходе России из СЕ было вручено генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич.

Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com Мария Пейчинович-Бурич

«Государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура. 25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы», — говорилось в заявлении.

Комитет министров Совета Европы 16 марта провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы. Это произошло в соответствии с Уставом СЕ, по которому в «определенных ситуациях» КМСЕ может распорядиться о прекращении членства страны в организации.

В конце декабря 2022 года кабмин предложил Владимиру Путину прекратить действия международных договоров Совета Европы в отношении Москвы. Глава государства 17 января внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев объяснил, что данная инициатива позволит устранить «юридические коллизии» после исключения Москвы из организации. По его словам, Россия вышла из «закрытых» (то есть открытых только для членов Совета Европы) конвенций организации с 16 марта 2022 года, с момента решения о выходе из СЕ.

Что такое Совет Европы и для чего нужен

СЕ является старейшей в Европе организацией, куда входят 46 государств с населением общей численностью более 800 млн человек. Главные направления работы Совета Европы: отмена смертной казни, борьба с расизмом и любыми видами дискриминации, защита свободы выражения мнения, защита прав детей, укрепление других прав человека. СЕ, в отличие от Евросоюза, не может издавать обязательные законы, но обладает полномочиями по обеспечению соблюдения отдельных международных соглашений, достигнутых европейскими государствами по различным темам. Экономическими и военно-политическими вопросами организация не занимается.

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