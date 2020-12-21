Путин призвал к международной кооперации для победы над COVID-19

https://static.news.ru/photo/66f51e22-436f-11eb-b84d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент необходимо использовать достижения и возможности всех стран мира для того, чтобы одержать победу над коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил важность международной кооперации во время церемонии подписания меморандума о намерениях между НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, РФПИ и «Р-Фарм» и компанией AstraZeneca по сотрудничеству в области разработки вакцины против COVID-19.

Необходимо объединять усилия для борьбы с коронавирусом. Это и есть в нашем документе. В этом смысле вы и делаете как раз сегодня то, что рекомендовано «Большой двадцаткой» и то, с чем неоднократно обращалась ООН к специалистам всего мира — объединять усилия. Важно использовать все возможности международной кооперации, чтобы максимально приблизить тот момент, когда опасная инфекция будет наконец побеждена, — заявил Путин, слова которого приводит ТАСС.

Такой настрой на партнёрство со стороны НИЦ Гамалеи, «Р-Фарм» и AstraZeneca может, по мнению президента РФ, стать «убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели — для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом».

В течение последних 24 часов в России специалисты выявили 29 350 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности COVID-19 диагностировали у 2 877 727 жителей РФ.

За прошедшие сутки жертвами коронавируса стали 493 человека. С начала пандемии от коронавируса скончался 51 351 гражданин страны. Из больниц за этот период врачи выписали по выздоровлении 19 705 пациентов. Всего вылечились 2 295 362 россиянина.

Как сообщал NEWS.ru, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила зарубежное регистрационное удостоверение. Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), первым государством, официально зарегистрировавшим эту вакцину на своей территории, стала Белоруссия.