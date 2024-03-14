Путин в видеообращении призвал россиян проголосовать на выборах президента

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Действующий глава РФ Владимир Путин в преддверии президентских выборов записал видеообращение к россиянам. Он призвал их принять участие в голосовании, которое пройдет 15-17 марта. Российский лидер подчеркнул, что сейчас необходимо подтвердить сплоченность. По его словам, единственным источником власти в стране является народ. Фрагмент ролика показали в телеэфире Первого канала на Дальнем Востоке.

Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное право, — обратился к народу Владимир Путин.

Глава государства также напомнил, что выборы в России проводятся уже в восьмой раз. По его словам, это доказывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства.

Путин уточнил, что избирательные участки будут открыты в каждом населенном пункте страны. По его информации, голосовать будут и бойцы, находящиеся в зоне СВО. Президент подчеркнул, что они подают пример всем гражданам России.

Накануне россиянам, проживающим в Эстонии, местная полиция рекомендовала не посещать РФ для участия в выборах президента. Как заявил глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель, в день выборов нужно быть готовым к задержкам. Любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено, напомнил он.