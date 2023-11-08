Путин в Казахстане: Россия наносит ответный удар

Фото: Kremlin.ru

Визит нашего президента в соседний Казахстан разворачивается на фоне беспрецедентной активности в постсоветской Средней Азии западной дипломатии. Ее присутствие там перманентно. Вот и сейчас государства региона объезжает заместитель госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

Но поездки нашего президента готовятся заранее, а потому некоторое временное пересечение с бывшими западными партнерами выглядит случайным совпадением. К тому же Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев поддерживают постоянный контакт. И только в этом году, учитывая их участие в саммите ЕАЭС в Киргизии и китайском форуме «Один пояс — один путь», они встречаются в третий раз. Но, видимо, есть необходимость обсудить лично некоторые вопросы.

Об уране и радарах

Прежде всего, вопросы, связанные с зачастившими в тот же Казахстан западными эмиссарами. И дело, конечно, не в том, что Эммануэль Макрон, стремясь гарантировать для Франции расширение поставок местного урана, надеялся как-то потеснить на глобальном рынке наш Росатом.

Стало известно, что Париж обещал поставить в Казахстан свои цифровые 3D-радары. Причем в качестве преамбулы к такой продаже президент Франции сослался на некое геополитическое давление, которое, по его словам, Казахстан испытывает на своих границах.

Неясно, правда, как такая покупка соотносится с членством Казахстана в ОДКБ, которая предусматривает максимальную стандартизацию вооружений. К тому же надо понять, как такие радарные системы могут вписаться в общую стратегию противовоздушной обороны. И, наконец, как проводить совместные учения, какие критерии у французской техники для определения целей по принципу «свой — чужой»? Вопросов более чем достаточно.

При этом проблема укрепления всестороннего сотрудничества в рамках ОДКБ все еще актуальна. Достаточно вспомнить, что именно операция совместных сил этой организации спасла Казахстан от гражданской войны и сохранила власть самому Касым-Жомарту Токаеву.,

Широкая многовекторность

Понятно, что постсоветские страны стремятся усидеть на нескольких стульях сразу, добиваясь благ от одних полюсов влияния намеками на дополнительное сближение с другими. Этой тактике не чужд и Казахстан, который, сотрудничая с западными компаниями, надеется превратить свою страну в важный транспортный хаб в рамках китайского проекта «Один путь».

А потому руководство страны после коллективных встреч с Джо Байденом и Олафом Шольцом заявляет о своей решимости соблюдать санкции против России и пресечь поставки через свою таможню товаров параллельного импорта. Нашим гражданам, не имеющим местного вида на жительство, казахстанские банки уже прекратили оформлять банковские карточки глобальных расчетных сетей. Но в то же время Астана не прочь увеличить поставки в Европу своей нефти через российскую трубопроводную систему. Да и российский газ начинает широко поступать в республику и далее транзитом в Узбекистан.

Фото: www.akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Джо Байден на саммите глав государств Центральная Азия — США

Межнациональные особенности

В своем недавнем поздравлении Казахстана с Днем республики Владимир Путин отметил высокий уровень сотрудничества наших стран. В ходе завтрашнего визита президенты не только проведут переговоры в узком кругу, но и по видеосвязи примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества. Ожидается, что главы соседних государств подпишут и ряд важных документов. И тем не менее остаются вопросы, которые волнуют нашу общественность.

Известно, что прошлой зимой казахстанские бизнесмены ставили в Киеве юрты с обогревом и горячим пловом для поддержки местного населения. Да и посол Украины в Астане, публично призывавший к убийству русских, далеко не сразу был отозван на родину. Многие наши эксперты с тревогой проводят параллели положения в Казахстане с ситуацией на домайданной Украине, когда пышные ростки откровенного русофобства и махрового национализма не вырывались с корнем, а, наоборот, использовались Киевом для давления на Россию: вот, мол, какая всех ждет альтернатива власти.

Казахстан сейчас сталкивается, особенно в соцсетях, с волной бытового национализма, граничащего местами с экстремизмом. Там уже есть нападки на применение русского языка, появились даже языковые патрули из местных русофобов. Этот тренд не поддерживается властью, но и особо не сдерживается. А нашему послу, отметившему столь негативные явления, пришлось ради высокой политики извиниться.

Так что Казахстан — страна нам дружественная, но активно играющая в свою игру. Наверное, и для России наступает время пересмотра своих отношений с постсоветскими странами на основе чистого прагматизма.

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