Путин в День России поднимет флаг на Поклонной горе

https://static.news.ru/photo/5e807c90-abcc-11ea-ab71-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин 12 июня в рамках празднования Дня России вручит золотые медали Героям Труда и примет участие в церемонии подъёма флага на Поклонной горе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент вручит золотые медали «Герой труда Российской Федерации». И президент также примет участие в церемонии подъема государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе, — приводит слова Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин при этом не собирается присутствовать на вечернем концерте на Красной площади.

Как писал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что потенциал праздника — День России — ещё не полностью раскрыт.