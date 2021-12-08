Путин в День Героев Отечества высоко оценил труд медиков

Президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам, приуроченном к Дню Героев Отечества, высоко оценил труд медиков, отметил важность их работы. Слова главы государства приводит ТАСС.

Мы гордимся теми, кто приумножал и приумножает силу, могущество страны своим подвижничеством, самоотверженно, невзирая на риск, спасает других. Особые слова — медицинским работникам, представителям многих других профессий, всем, кто сейчас, в наши дни достойно продолжает великие традиции мужества, верности, долга и бескорыстия, — сказал президент.

Он также выразил признательность всем соотечественникам, удостоенным званий Героев РФ и СССР, орденов Славы и Святого Георгия.

Очень важно, что такую преемственность видят, понимают молодые люди, что для них любовь к Отчизне, к родной земле, к своему народу становятся надёжной и прочной основой жизни, — подчеркнул Владимир Путин.

В своём обращении президент отметил, что праздник тесно связан с историей Российского государства.

Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников — всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине, — отметил президент.

День Героев Отчества отмечается в РФ с 2007 года 9 декабря. В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

Дата приурочена к Дню Георгиевских кавалеров. Праздник отмечался в Российской империи с 1796 по 1917 год.