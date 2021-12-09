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Путин: В 90-е в правительстве работали сотрудники ЦРУ

Путин рассказал о работе сотрудников ЦРУ в правительстве РФ
00:39, 10 декабря 2021
Путин: В 90-е в правительстве работали сотрудники ЦРУ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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В середине 1990-х годов в правительстве РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Позднее уже в Штатах их привлекали к уголовной ответственности за участие в приватизации. Об этом рассказал в ходе встречи с членами СПЧ президент Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Путина, в начале 2000-х ему пришлось «вычистить» американских агентов из правительства.

В середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США, — рассказал президент.

Он отметил, что позднее в США у этих людей возникли проблемы с законом.

Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации, — отметил Путин.

Ранее Путин заявил о том, что НАТО хочет превратить Россию в Московию. Эти слова президента прозвучали в ответ на предложение режиссёра Александра Сокурова подумать над конструкцией страны и «отпустить» всех, кто хотел бы начать жить своей жизнью.

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