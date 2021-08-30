Путин уволил пять генералов МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении пятерых генералов МВД. Об этом сообщил «Коммерсант».
Заместитель начальника ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Андрей Понорец, начальник УВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, заместитель начальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов были уволены. Их
Также была уволена с должности начальника главного следственного управления МВД по Москве генерал-майор юстиции Наталья Агафьева. Она сама подала рапорт в мае.
Уволен и начальник главного управления полиции на транспорте генерал-лейтенант Дмитрий Шаробаров. Он достиг предельного возраста нахождения на службе и не стал подавать прошение о продлении. По данным «Коммерсанта», это может быть связано с обсуждением реформ транспортной полиции.
Ранее Владимир Путин уволил заместителя председателя Следственного комитета генерал-лейтенанта юстиции Ростислава Рассохова.