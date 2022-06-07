Путин увеличил число заместителей главы МВД России до семи

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Российский президент Владимир Путин специальным указом увеличил расширил состав центрального аппарата МВД России, увеличив число заместителей главы ведомства с шести до семи. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно тексту указа в министерстве были упразднены департамент государственной службы и кадров, оперативное управление, управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий.

Внести в указ президента РФ от 1 марта 2011 года <...> и в структуру центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённую этим указом, следующие изменения: <...> слова «шесть заместителей» заменить словами «семь заместителей, — сказано в опубликованном документе.

Глава государства также поручил сформировать Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом.

Минцифры России и МВД РФ ранее утвердили совместный план по введению нового сервиса в приложении «Госуслуги авто», который позволит гражданам предъявлять водительское удостоверение в виде QR-кода. Новая услуга должна стать доступной до конца 2022 года.