https://static.news.ru/photo/3e3e6dc2-6129-11ea-b98b-fa163e074e61_660.jpg Фото: scrf.gov.ru

Российский лидер Владимир Путин утвердил положение о Совете безопасности РФ своим указом. В документе прописаны функции зампреда и секретаря Совбеза.

Заместитель председателя Совета безопасности назначается и освобождается от должности президентом. Зампред Совбеза координирует деятельность членов Совета безопасности, организует взаимодействие Совбеза с органами власти России и иностранных государств, международных и российских общественных организаций.

Президент России может назначать на должность и освобождать от неё секретариат и помощников зампреда Совбеза.

Информационно-аналитическую и организационно-техническую деятельность для заместителя председателя СБ осуществляет аппарат Совета безопасности. Им руководит секретарь СБ. В его задачи входит информирование президента по вопросам национальной безопасности.

Секретарь СБ контролирует исполнение решений Совета безопасности, следит за деятельностью вооружённых сил и других воинских формирований в стране, он участвует в реализации внешнеполитического курса страны, а также должен разъяснять принятые президентом решения, сообщает ТАСС.

Должность заместителя председателя Совбеза занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, секретаря — Николай Патрушев.

NEWS.ru писал, что Путин отказался возглавлять Госсовет. По его словам, если бы он согласился, то в стране была бы ситуация двоевластия.