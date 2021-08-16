Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021–24 годы

Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021–2024 годы, — гласит документ.

Национальный план противодействия коррупции — системный документ, направленный на борьбу с коррупцией и её предупреждение, утверждаемый президентом РФ. Впервые введён президентом РФ Дмитрием Медведевым в 2008 году. Выпускался пять раз — в 2008, 2010, 2012, 2014 и 2016 годах. В настоящее время в стране действует план противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утверждённый президентом Владимиром Путиным 29 июня 2018 года.

Ранее стало известно, что СКР направил ходатайство в суд об аресте главы службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало, подозреваемого во взяточничестве. По версии следствия, Розсыпало со своими подельниками систематически получали взятки от представителя одной из коммерческих организаций за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей.