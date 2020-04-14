Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции

https://static.news.ru/photo/8334d096-7e30-11ea-9330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин принимает участие во встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проводится по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Сейчас перед коллегами с речью выступает президент Белоруссии Александр Лукашенко, а после него слово будет передано другим участникам. По словам Пескова, в финале встречи глав ЕАЭС планируется принять совместный документ.

Главными темами конференции стали, как анонсировалось ранее, обсуждение совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержание экономической стабильности государств — членов Евразийского экономического союза.

ЕАЭС существует с 2014 года. В организацию сейчас входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. ЕАЭС работает по принципу экономической интеграции государств на манер Евросоюза. Договор о ЕАЭС провозглашает свободу движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Как писал NEWS.ru, в ходе переговоров Лукашенко заявил, что в складывающейся кризисной ситуации из-за пандемии цена на природный газ должна быть более гибкой.