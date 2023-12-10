Путин: у Украины нет будущего. Что он говорил об этом в 2014 году Путин: у Украины нет будущего, а у России — есть

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин высказался о будущем Украины. О чем сказал российский лидер и как он ответил на этот же вопрос в 2014 году?

Что заявил Путин о будущем Украины

В беседе с военнослужащими после церемонии вручения Золотых звезд Героям России 10 декабря Путин подчеркнул, что у Украины нет будущего. Российский президент объяснил, что Киев не производит ничего своего — нет ни промышленности, ни идеологии.

«У них иссякает [все], у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас (у России. — NEWS.ru) — есть», — пояснил глава государства.

Фрагмент беседы Путина с военнослужащими в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Также президент РФ отметил, что в России промышленность набирает обороты, хотя и известно, что еще не всего хватает.

Что говорил Путин о будущем Украины в 2014 году

13 ноября 2014 года президент России во Владивостоке дал интервью журналисту немецкого телеканала ARD Хуберту Зайпелю. Отвечая на вопрос, есть ли у Украины будущее, Путин ответил положительно.

«Есть ли будущее и каково оно? Я думаю, конечно, есть. Это большая страна, большой народ, 43–44 миллиона человек населения. Это большая европейская страна с европейской культурой», — сказал тогда российский лидер.

Глава государства указывал, что Украине не хватает понимания, как стать стабильной и процветающей страной.

«Вы знаете, не хватает только одного. Не хватает, мне кажется, понимания того, что чтобы быть успешными, стабильными, процветающими, нужно, чтобы все люди, которые на этой территории проживают, на каком бы языке они ни говорили (венгерском, русском, украинском либо польском), чувствовали, что эта территория — их Родина. Для этого они должны почувствовать, что они могут реализовать себя полноценно здесь не хуже, чем на каких‑то других территориях, а может быть, даже в чем‑то лучше. Поэтому я не понимаю такого нежелания некоторых политических сил на Украине даже слушать о возможности федерализации», — подчеркивал Путин.

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Киев, Украина, 2014 год

Что говорил о будущем Украины Жириновский

Экс-лидер ЛДПР в одном из своих прогнозов в 2020 году выразил уверенность, что Юго-Восточная Украина войдет в состав России, а в западной части страны будет создано государство Галиция со столицей во Львове.

«Нынешняя Украина — это проект Австро-Венгерской империи, которая осуществила геноцид русских на своей территории. Лучшее решение — раздел Украины на Галицию и Малороссию. Русофобы соберутся в западной части и со столицей во Львове создадут государство Галиция на пять миллионов человек. Эта страна может быть принята в НАТО и в Евросоюз. А вся Юго-Восточная Украина пойдет по пути Крыма — в состав России. В таком случае к России присоединятся территории с населением более 25 млн человек. Киев больше не будет выступать врагом Москвы, и наступит мир — как на западе, так и на востоке», — предсказывал Жириновский.

Он также прогнозировал, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский станет последним президентом страны.

«Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет. Потому что не будет и Украины», — говорил политик.

Что говорил о будущем Украины Медведев

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 8 апреля текущего года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выразил уверенность в том, что Украина вскоре «исчезнет». По словам политика, это произойдет потому, что другие страны в Киеве не заинтересованы.

Объясняя свою позицию, Медведев отметил, что «Украина не нужна ни Европе, ни США, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам» по различным причинам, в частности из-за отсутствия финансовых перспектив и действующей политики Киева.

«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», — писал замглавы Совбеза России.

Читайте также:

«Совсем оборзели?»: что сказал Путин про Украину, СВО и давление Запада

Станет ли жизнь лучше после победы Путина в 2024 году, закончится ли СВО

В США рассказали, как возвращение Трампа к власти отразится на Украине