Путин: «Спутник V» демонстрирует высокую эффективность против COVID

Мировое сообщество должно выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин на фоне мутации коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на саммите G20. По его словам, российский препарат «Спутник V» демонстрирует высокую эффективность против нового заболевания.

Политик, выступая в режиме видеоконференции на саммите, напомнил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса. «Спутник V» начали активно закупать другие страны.

На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением свыше четырёх миллиардов человек и демонстрирует высокую безопасность и эффективность, — отметил Путин.

Глава РФ напомнил, что по мнению экспертов, COVID-19 будет ещё долго представлять опасность. В связи с этим необходимо разработать механизмы оперативного обновления вакцин.

Нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин, — предложил российский лидер.

Ранее Путин рассказал, что четвёртая вакцина от коронавируса будет запущена в оборот в скором времени. Он напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от COVID-19.

В России зарегистрированы три вакцины: разработанный в центре имени Гамалеи Минздрава «Спутник V», созданный в центре имени Чумакова РАН «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора.