Путин сообщил о слаженной работе правительства страны и регионов

https://static.news.ru/photo/a0806cd8-ae27-11ea-84cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство страны и регионы России работают, как одна команда, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, он сомневается, что кто-то из федеральных или региональных руководителей мог бы отказаться выполнять решения национального лидера или кабинета министров, посчитав их нецелесообразными.

Как отметил Путин, всё расширенное правительство действует сообща — как одна команда. Президент подчеркнул, что имеет в виду как федеральную власть, так и глав регионов.

Ну, я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то — или в правительстве или в регионах — вдруг сказали: «Не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным», — заявил глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Как ранее передавал NEWS.ru, из пандемии коронавируса Российская Федерация выходит уверенным темпом и с минимальными последствиями, заявил Путин.