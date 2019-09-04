https://static.news.ru/photo/4d1ae9fc-cfb5-11e9-89dc-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Специальную программу по ипотеке для молодых семей в Дальневосточном регионе со ставкой в 2% годовых одобрил президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ).
Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых, — цитирует его РИА Новости.
4 сентября Путин на ВЭФ объяснил россиянам, что им должен Дальний Восток. А заодно раздал чиновникам новые указания. На заседании президиума Госсовета во Владивостоке Путин много говорил о заплывах по течению, вялых действиях и откровенных тормозах. Досталось и некоторым ораторам с высоких трибун, которых президент публично назвал «придурками», писал News.ru.