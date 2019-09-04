Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что покупка автомобиля премиального российского бренда в его планы не входит. Об этом глава кредитной организации сообщил в кулуарах Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

Слишком дорогая машина и новая слишком, - цитирует его ТАСС. Aurus – новая российская марка автомобилей класса «люкс». На лимузине «Кортеж» этой марки ездит глава государства Владимир Путин. Ориентировочная цена...