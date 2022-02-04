Путин согласился попробовать блины из «Теремка»

Сооснователь сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что русские блины — это ответ «Макдональдсу» и «Биг Маку». Он также предложил президенту России Владимиру Путину на его встрече с «Деловой России» 3 февраля попробовать блины из его ресторанов. Лидер РФ согласился и напомнил, что всячески поддерживает отечественного производителя, пишет «АБН».

Гончаров напомнил, что основал «Теремок» 23 года назад, сейчас компания выпекает до 32 млн блинов в год. Он заявил, что, например, в Японии, из десяти крупнейших компаний зарубежная только одна — «Макдональдс», все остальные — японские. В России же, посетовал Гончаров, три первых места с сильным отрывом занимают американские компании.

Обязательно попробую ваши блины, но самое главное я, поверьте, являюсь вашим горячим сторонником, и считаю, что наши отечественные бренды должны не просто развиваться, а должны иметь определенные конкурентные преимущества, — ответил на приглашение Путин.

Ранее Гончаров назвал возможные причины роста цен в ресторанах. Он считает, что виноваты в этом низкие доходы населения и подорожание продуктов.