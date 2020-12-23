Путин согласился с идеей повысить МРОТ

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Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Лидер эсеров в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам обратил внимание на то, что сегодняшний МРОТ далёк от жизненных реалий. Миронов считает, что этот показатель надо рассчитывать на семью с двумя-тремя детьми.

Касаемо МРОТ, то действительно минимальная величина, что уж там говорить. Но мы только смогли вот совсем недавно МРОТ приравнять к ПМ, это был значительный шаг, дальше надо действовать постепенно, поэтапно. Мы это сделали, не так просто было, но всё равно, мы сделали и, более того, зафиксировали это в основном законе страны. Вы правы в том, что, конечно, его надо поднимать, это очевидные вещи, — ответил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

При этом 16 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении приняла правительственный законопроект о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Согласно документу, МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, как это происходит на данный момент, а из медианного дохода. Иными словами, половина работающих будет получать больше указанной величины, половина — меньше.

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