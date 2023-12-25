Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца и не жадничать

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в шутку призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко не жадничать и поставить в Россию куриные яйца. Выступая на саммите ЕАЭС, руководитель республики упомянул, что его страна почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства.

По мнению Лукашенко, Белоруссия покрывает внутренние потребности в разных видах продуктов. Помимо куриных яиц президент упомянул зерно, свинину, мясо птицы, молоко, овощи, растительные масла.

Поставьте нам немножко! Не жадничайте, — отреагировал с улыбкой Путин.

В ноябре сообщалось, что яйца в России подорожали на 15,07% по отношению к предыдущему месяцу. С начала года стоимость этого вида продукции выросла на 36,54%. На фоне происходящего вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила найти способы нарастить производство куриного мяса и яиц. Также она распорядилась принять меры по сдерживанию роста цен на эти продукты.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев уже пообещал, что цены на яйца пойдут вниз после Нового года. По его словам, была проведена большая работа над ошибками. В будущем ведомство не будет допускать подобных перекосов, а все меры будут приниматься на опережение, отметил министр.