https://static.news.ru/photo/6dddef04-385b-11ea-b5d6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение роли российского парламента не отменяет того, что РФ должна оставаться президентской республикой, заявил президент Владимир Путин.

По его словам, предложенные им поправки в конституцию поспособствуют повышению уровня ответственности парламента и правительства.

Уверен, что многие из присутствующих здесь согласятся, а граждане России, уверен, согласятся в подавляющем большинстве: Россия должна оставаться в то же время президентской республикой и у президента должны сохраняться серьёзные полномочия, — сказал он.

Российский лидер уточнил, что глава государства должен обладать правом отстранять от должности нарушителей закона, недобросовестно исполняющих служебные обязанности и тех, кто утратил доверие.

Путин отметил, что в ином случае страна сдвинется в сторону парламентской республики, что стало бы для неё серьёзным испытанием и неизвестно чем закончилось бы, передаёт ТАСС.