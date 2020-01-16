Увеличение роли российского парламента не отменяет того, что РФ должна оставаться президентской республикой, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, предложенные им поправки в конституцию поспособствуют повышению уровня ответственности парламента и правительства.
Уверен, что многие из присутствующих здесь согласятся, а граждане России, уверен, согласятся в подавляющем большинстве: Россия должна оставаться в то же время президентской республикой и у президента должны сохраняться серьёзные полномочия, — сказал он.
Российский лидер уточнил, что глава государства должен обладать правом отстранять от должности нарушителей закона, недобросовестно исполняющих служебные обязанности и тех, кто утратил доверие.
Путин отметил, что в ином случае страна сдвинется в сторону парламентской республики, что стало бы для неё серьёзным испытанием и неизвестно чем закончилось бы,
Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ сообщил, что проект поправок в конституцию
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