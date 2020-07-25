Путин с катера поздравил с Днём ВМФ экипажи кораблей на рейде Невы

https://static.news.ru/photo/d9f7225a-cf1e-11ea-a568-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В Санкт-Петербурге в 11:00 начался Главный военно-морской парад. Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на катере обошёл парадную линию кораблей на рейде Невы. Глава государства поприветствовал личный состав экипажей и поздравил их с Днём ВМФ.

Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи. Военно-морской флот более трёх веков стоит на страже суверенитета родной страны, твёрдо отстаивает её интересы, — заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что повышение боевых возможностей флота будет достигаться «за счёт широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов и беспилотных подводных аппаратов».

Сам парад Путин будет наблюдать с трибун, установленных на Сенатской площади. На трибунах также разместились ветераны ВМФ, юнармейцы и нахимовцы, передают «Невские Новости».

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин прибыл на торжества по случаю Дня Военно-морского флота в Кронштадт. Во время главного парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов. В их числе фрегат «Адмирал Касатонов», противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные и малые ракетные корабли, корветы и подводные лодки. Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавит первый российский линейный корабль XVI века «Полтава», воссозданный на исторической верфи.

Более 40 единиц техники примут участие в воздушной части парада. Среди них — истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолёты Ту-142, Ил-38, самолёты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, имитирующий заправку в воздухе пары истребителей Су-30СМ, а также вертолёты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.